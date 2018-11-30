Yıldırım: Rum tarafının uzlaşmaz tutumu çözümü zora sokuyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Kıbrıs adasında Rum tarafının uzlaşmaz tutumu çözümü zora sokuyor” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurulu’nda konuştu. “İstersek Asya’yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz.” diyen Yıldırım, daha güzel bir dünyada yaşamanın bütün insanların hakkı olduğuna dikkat çekti.

“Parlamenterler olarak hepimize görev düşmektedir. Çatışmaların bölgemize, insanlığa hiçbir faydası yoktur.” diyen Yıldırım, şunları söyledi: “Yapılması gereken; mevcut sorunları ortadan kaldırmak, parlamenter diplomasiyi etkin kullanarak anlaşmazlıkları, sorunları hükümetlerimizin çözebilmesine katkı sağlamaktır. Dünya 21. yüzyılın son çeyreğinde girdiği türbülanstan mutlaka çıkmalıdır. Hiçbir devlet sınırlarına yüksek duvarlar örerek sorunlardan kurtulacağını zannetmesin. Sorunların çözümü, dünyayı bütün olarak ele almaktan geçiyor.”

Kıbrıs konusuna da değinen Yıldırım, “İki toplum arasında barışı tesis etmek, Akdeniz’in güvenliğini sağlamak bakımından vazgeçilmezdir. Kıbrıs adasında Rum tarafının uzlaşmaz tutumu, çözümü maalesef zora sokmaktadır.” dedi.