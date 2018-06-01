Yıldırım, Töre’yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ziyarette yaptığı konuşmada, “Bizim için TSK vazgeçilmezdir. TC anavatan olarak her zaman bizim yanımızdadır. Sizin asla Anadolu’ya geri dönmenizi kabul etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Töre, Kıbrıs Türkü’nün güvencesinin ve özgürlüğünün en büyük koruyucusunun TSK ve KKTC olduğunu dile getirdi.

Töre'ye kabulde UBP milletvekilleri Ersin Tatar ve Aytaç Çaluda eşlik etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da konuşmasında, Meclis’in milleti temsil eden bir kurum olduğuna işaret etti.

Yıldırım, “TSK ve TC her zaman KKTC devletinin yanında olmaya geçmişte olduğu gibi devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Ziyarette plaket takdimi de yapıldı.