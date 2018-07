Yıldırım: Yönetim kurulu derhal lağvedilsin

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu içerisinde çalışan yönetmen Cemal Yıldırım, BRTK Müdürlüğü için adı geçen Aysu Basri Akter’e mesaj yollayarak müdür olması durumunda siyasete bulaşacağını bu nedenle de tarafsız kimliğini kaydedeceğini belirtti.

Yıldırım Aysu Basri Akter’e şu ifadeleri yazdı: “Yeni müdürün Aysu Basri Akter olacağı konusunda söylentiler var. Ben Aysu hanımın yerinde olsam bu şartlarda bu teklifi kabul etmem.TV programı yapmak ve toplumu aydınlatmak, müdürlükten çok daha fazla toplumsal faydası olan bir icraattır. Bir tv programcısı objektif ve tarafsızsa, siyaset üstü bir konumdadır herzaman...Ki Aysu Hanım da programlarında tarafsızlığını hep korumuştur....Müdür olması halinde, ister istemez siyasete bulaşacak ve bugüne kadar sürdürdüğü "objektif TV programcılığı" zarar görecektir.. Tabi karar yine kendisinin.. Benim hükümete önerim, müdür atamadan önce, yönetim kurulunu askıya alması ya da ortadan kaldırması.....Çünkü siyasetin her alanı yozlaştırdığı ülkemizde, yönetim kurulu gibi oluşumlar, ister istemez bir "hesaplaşma" yeri olmakta ve muhakkak kurumda bir yönetim zaafiyeti yaşanmasına sebebiyet vermektedir.. Bunu hep yaşayarak gördük. O yüzden derhal yönetim kurulu lağvedilsin.. Zaten çağdışı bir yasası olan ve içerisinde "asker üye" de olan BRT yönetim kurulu, çağın gereklerine uymayan bir yapıdadır...BRT yasasının düzenlenmesine en tepeden başlasın bu icraat hükümeti...ve yönetim kurulu kaldırılsın... Atanan müdür, direkt başbakana sorumlu olsun."Başbakanlık denetleme kurulu" yokmu bu ülkede..Benim bildiğim var .Başbakanlığa bağlı "Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı" olarak görev yapmakta...Ve görevleri arasında Başbakanlığa bağlı daire ve kurumları denetleme yetkisi de var...İdari tasarruf budur....O zaman gelecek olan müdür, vizyonunu ortaya koyar, tek başına çalışır, sorumluluğunu bilir, denetleneceğini de bilir...Hesabını da başbakanlık denetleme kuruluna verir...”

Cemal Yıldırım bir önceki paylaşımında ise şu ifadelere yer vermişti: "Ülkemizdeki siyasal iktidarlar, egemenliği altındaki kurumlarda, bazen müdür eliyle, bazen de yönetim kurulu eliyle iş yürütür...şu anki BR T yapısında, siyasal iktidar, istifa eden Müdür Meryem Özkurt'u destekler gibi görünmekle birlikte aslında gönlü, yönetim kurulu iktidarındaydı..Yaratılan bu çift başlı düzen ister istemez kurumda sorunları daha da artırmıştı.Hatta Son zamanlarda hükümetin desteğini arkasında hisseden yönetim kurulu, müdürün haberi olmadan basına demeç veriyor ve mesela, brt ye güneş sistemli elektrik santrali kurulacağı haberini Tak ajansına geçebiliyordu..Böylelikle müdüriyet makamı her fırsatta pasifize edilmeye çalışılıyordu.....son 4-5 aydan buyana, iki başlı bir yönetim, kurumda kronikleşmişti..Bunu kurumdaki herkes biliyor... Altı, her geçen gün oyulan ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan müdüriyet makamının aldığı zarar, kurum içerisindeki iktidar fırsatcılarının, iş bilmez militanların ve egosu şişik koltuk sevdalılarının umurunda bile değildi..Biz bu filmi Mete Tümerkan döneminde de görmüştük aslında..Yeni bir şey değildi bu yaşananlar..Her geçen gün, hareket alanı daraldıkça daralan Meryem hanımın, siyasal iktidarın ikircikli bu davranışlarını daha da çekecek ne yüreği ne de beyni kalmıştı.İstifa etmek en doğrusuydu ve Meryem Hanım bunu yapmıştır. Ona yeni hayatında başarılar dilerken, Brt ye başarı dileyemiyorum.. Çünkü BRT şu an, siyaset sebebi ile bir türlü profesyonel zemine geçemeyen ve asla geçemeyecek olan bir kurumdur.. Ekmek kapımızdr doğrudur ama doğruları söylemek de borcumuzdur.Bunları dile getiriyoruz diye bizi cezalandıracaklarsa da cezalandırsınlar...sorun değil..Ama ben bu yazdıklarımla kimseyi suçlamak niyetinde değilim, tek derdim siyasetin brt yi harcadığı gerçeğinin daha da belirginleşmesi...Kimimiz egomuzdan, kimimiz karşımızdaki insana duyduğumuz kişisel hesaplaşmadan, kimimiz de takım tutar gibi körü körüne militanca bağlandığımız siyasi partiye olan borcumuzdan dolayı bu pervasızlığı bu kuruma yıllarca yaşattk ve yaşatmaya devam ediyoruz."