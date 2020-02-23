Yıldırım’da ev yangını!

Yıldırım’da, bugün saat 02.00 sıralarında Selvi Sokak üzerinde bulunan Süleyman Şanverdi’ye ait ikametgahta muhtemelen odun sobasından sıçrayan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle: Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 3 yatak odası, 1 salon ve mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir.

Yangında dumandan etkilenen Süleyman Şanverdi (E-44), Fikret Şanverdi (K-40), Hüseyin Şanverdi (E-16) ve Ayşenur Şanverdi (K-3) tedbir amaçlı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis’e kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.”

23/02/2020 12:10