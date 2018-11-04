Yıldırımlar elektrik kesintisine neden oluyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada ülkedeki kötü hava şartları nedeniyle elektrik şebekesine düşen yıldırımlar farklı bölgelerde kesintilere neden oluyor.

Açıklama şöyle:

Ülkemizde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kötü hava koşulları ve buna bağlı olarak elektrik şebekemize düşen yıldırımlar nedeniyle farklı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Şebekemize düşen yıldırımlar neticesinde bazen devre korumaları çalıştığı için kısa süreli, bazen de hasar meydana geldiği için daha uzun süreli elektrik kesintileri oluşmaktadır. Duruma bağlı olarak önce hattın yeniden enerjilenmesi denenmekte, bunun mümkün olmaması halinde zarar gören devre elemanınının tespiti için ilgili güzergah boyunca hat devriye edilip arıza sebebi bulunmakta ve arıza tamir edilmektedir. Arızaların yağmurlarla bir ilgisi bulunmamaktadır.