Yıldız bisikletçilerimiz sezonu Alanya’da noktalıyor
28/10/2022
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Karması, Türkiye Şampiyonası’nda sezon kapanışını Alanya’da yapıyor.
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 yılı Türkiye Şampiyonası’nın tüm etaplarında sahne alan yıldız sporcularımız sezonu noktalıyor.
Türkiye Bisiklet Şampiyonası 8.Etap SezonKapanışı Yol Yarışları 29 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleşiyor.
Ülkemiz adına 4 sporcumuz sezonun yarışında derece elde edebilmek için mücadele edecek.