Yıldız futbolcu 6 ay sonra sahalara dönebilecek

Mustafa Yaşınses'in ameliyatı başarılı geçti.

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14/12/2021

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Yıldız futbolcu 6 ay sonra sahalara dönebilecek

Y.Dumlupınar maçında sakatlanan Mesarya'nın yıldız futbolcusu Mustafa Yaşınses'in ameliyatı başarılı geçti.

Yakın Doğu Hastanesi'nde Dr. Deniz Aydın tarafından yapılan operasyonda ayak bileğindeki parçalı kırığa vida takılan Yaşınses'in bağlarındaki kopmaya ve  bileğindeki 10 cm'lik kaymaya da müdahale edildi. 

Yapılan açıklamada yıldız futbolcunun altı ay  sonra düz koşulara başlayabileceği belirtildi.

14/12/2021 15:24
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TAGS: Mustafa Yaşınses
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