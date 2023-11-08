Yıldız: Gençlerimiz tehlike altında...

Nikotin oranı çok yüksek olan, toksik aromalar bulunduran Puff Bar’ın satışı ve ithali Bakanlar Kurulu’nun yeni bir emirnamesiyle serbest bırakıldı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız söz konusu Puff Bar’ların masum bir şey olmadığına dikkat çekti “Gençlerimiz tehlike altında” mesajı verdi. Günaydın Haber Kıbrıs Programı’nda Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Füsun Yıldız, Puff Bar’ların kullanımı gençler arasında hızla yayıldığına vurgu yaparak “Gençlerimiz için çok tehlikeli. Artık bütün çocuklar gruplar halinde bu ürünleri deniyor. Hiç sigara kullanmasalar bile bu Puff Bar’ları içiyor” dedi.

“Emzik gibi Puff Bar içiliyor”

Gençlerin yanı sıra yetişkinlerin ağzında da emzik gibi Puff Bar’ların kullanıldığını aktaran Yıldız şöyle konuştu; “Puff Bar’ların aromalı olması açıkçası teşvik edici. Tabi içimi kolaylaştırıyor. Puff Bar’lar nikotin içeriyor. Bu ürünler ısıtılarak kullanılıyor ve içimini kolaylaştırmak için ve cazibeyi arttırmak adına içine çok değişik aromalar, tatlar koyuyorlar” dedi.

Puff Bar’ların içinde Cooling Agent denilen soğutucu ferahlatıcı maddeler olduğunu ifade eden Füsun Yıldız “Bunlar mentol benzeri maddeler. Ne yapıyor bunlar? İçini yumuşatıyor. Daha kolay içim sağlıyor. Daha ferahlatıcı etki yapıyor. Ancak akciğerler üzerindeki bronşları da açıyor. Bu daha uç dallara giderek daha zararlı olmasına da neden oluyor. Yani üretici firmalar içimini kolaylaştırmak için bu maddeleri koyuyorlar ama bunların zararı akciğerlerde oluşturduğu toksik etkinin daha fazla olmasına neden oluyor.

“Ölümlere neden oluyor”

EVALI hastalığının ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız şöyle konuştu; EVALI diye tanımlanan bir hastalık var. Çocukların, gençlerin ölümüne yoğun bakımda tedavi görmelerine neden oluyor. EVALI elektronik sigara kullanımı sonrası görülen bir hastalık. Bu hastalık akciğerlerde öyle bir hasar yapıyor ki kişileri solunum yetmezliğine götürüyor.

Ülkemizde akciğer hasta sayısı artıyor…

KKTC’de elektronik sigaraya bağlı akciğer sıkıntı hasta sayısında artış olduğuna dikkat çeken Füsun Yıldız “Bunu hastaların arttığını nereden biliyorsunuz derseniz, biz bütün tetkiklerini yapıyoruz. Enfeksiyon mu? Değil. Başka bir şey mi? Değil. Hastayı iyi sorguladığınızda diyor ki ‘Ben yedi aydır elektronik sigara içmeye başladım. Aslında içtikten sonra nefesimde bir darlık hissettim boğazımda kaşıntı oluyor, öksürüyorum. Ama herkes diyor ki bu daha az zararlıymış. Bunu kullanırsam hasta olmazmışım. O yüzden ben artık buna geçtim. Zararı azaltılmış ürüne geçtim.’ Bakın bu ürünler sadece 7 ay değil bazı hastalarda iki ayda bile etki gösterebiliyor.

“Puff Bar’lar ‘zararı azaltılmış ürün’ değildir!”

Puff Bar’ların içerisinde ne olduğunu kimsenin bilmediğini kaydeden Füsun Yıldız şöyle devam etti; “Konulan maddeler kimyasal olarak birleştiğinde, birbirini nasıl etkiler? Bilinmiyor, bilinenleri var, bilinmeyenleri de var. Sigaranın etkileri çok uzun süre insanlar kullandıktan sonra kanser yaptığı ortaya çıktı ve ondan sonra işte sigarayla mücadele yolu açıldı.

Bu ürünlerde yeni jenerasyon ürünler diye adlandırıyoruz. Bütün endüstrisinin sigarayı bırakan kişilerin müşterilerin kaybolmaması, kaybedilmemesi, kazancın devam ettirilmesi adına bulmuş oldukları ‘zararı azaltılmış’ diye pazarladıkların ürünler. Bu ürünlerin zararı falan azaltılmış değil. Zararı azaltma yöntemi diye insanlara, müşterilere sundukları bir strateji. Tamamen bir pazarlama yöntemi.

“Akciğerlerimiz zehir solumak için değildir”

Akciğerlerimiz temiz hava solumak için olduğunu anlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, akciğerlerin aldığı oksijenle tüm dokularımıza etki ettiğini ve hayatımızı sağlıklı devam ettirmemizi sağladığını söyledi. Akciğerlerin zehir solumak için yapılmadığının altını çizen Yıldız “Bu maddelerin hepsi zararlı. Sigara, nargile, puro, pipo ve şimdi de Puff Bar’lar, bunlar insanları kandırmak adına üretilmiştir. Isıtılmış nikotin akciğerlerimizi, solunum yollarımızı ve diğer organlarımızı kesinlikle ve kesinlikle hastalık yapar. Bununlar zararsızdır diyene asla inanmayın.