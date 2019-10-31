Yıldız Holding CEO’su Ali Ülker DAÜ’de konferans verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi tarafından organize edilen ve Yıldız Holding CEO’su Ali Ülker’in konuşmacı olarak katıldığı “Küçük Bir Atölyeden Global Bir Şirkete Yolculuğun Hikayesi” konulu konferans, bugün saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşti.

Konferansta konuşan Ali Ülker, “ İmkanlar var ise, fırsatlar varsa hayaller kurabilirsiniz, Ülkeri kurarken 1944 yılı savaş Türkiyesi motivasyonları açlık oluyor. 1944 yılında bir bisküvi imalathanesinden yola çıkıyorlar birçok atölye ve üretici olduğuna değinerek kariyer yolculuğu ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı.

Katılımın yoğun olduğu konferansta Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam Yıldız Holding CEO’su Ali Ülker’e plaket takdim etti. (MHA)

31/10/2019 17:42