Yıldız isimler Şöhretler Müzesi'ne katıldı

NBA'de Hall Of Fame Şöhretler Müzesi'ne bu yıl girmeye hak kazanan isimler için tören düzenlendi.

Basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden seçilen listede bu yıl Gregg Popovich, Tony Parker, Pau Gasol, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade ve Becky Hammon yer aldı.

Dirk Nowitzki 2007'de MVP ödülü kazanan ilk Avrupalı basketbolcu, Tony Parker ise aynı yıl NBA Finalleri'nde MVP olan ilk Avrupalı basketbolcu olmuştu. Pau Gasol ise 2002'de NBA'de sezonun çaylağı ödülüne layık görülen ilk Avrupalı isim unvanını elde etmişti.

San Antonio Spurs'te 1996'dan bu yana başantrenör olarak görev yapan Gregg Popovich, 5 NBA şampiyonluğunun yanı sıra 3 kez yılın koçu ödülünü kazandı.

Törende konuşan Pau Gasol, "Buraya gelip şansını deneyen ilk Avrupalı baksetbolculardan özel olarak bahsetmek istiyorum. 1992 Olimpiyatları'nda Dream Team'i izlemek hayatım değiştirdi. Dream Team bize basketbolun nasıl oynanacağını gösterdi. Kobe, sen olmasaydın burada olamazdım kardeşim. Seni ve Gigi'nin burada olmasını her şeyden çok isterdim" ifadelerini kullandı. Gasol, Los Angeles Lakers'la 2 şampiyonluk kazandı.

Dwyane 16 yıllık NBA kariyeri boyunca 3 şampiyonluk kazandı. 13 kez All-Star oldan Wade, 22.0 sayı, 4.7 ribaunt ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı. Dwyane Wade, Miami Heat, Chicago Bulls ve Cleveland Cavaliers formalarını giydi.

San Antonio Spurs'te 2014-2022 yılları arasında Gregg Popovich'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Becky Hammon, şu anda WNBA takımlarından Las Vegas Ace'i çalıştırıyor.

Tony Parker, San Antonio Spurs'te geçirdiği 17 sezonda dört şampiyonluk kazandı. Parker, 6 kez NBA All-Star'da yer aldı.