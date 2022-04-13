Yıldız Kızlarımız Final Vizesi Arayacak

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13/04/2022

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Yıldız Kızlarımız Final Vizesi Arayacak

KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Kız Takımı  Yarı Final Müsabakaları için Antalya'ya  daha sonra kara yolu ile Isparta'ya  geçecek.

 Yıldız Kızlarımız Yarı Final Gurubunda Antalya, Eskişehir ve Aksaray temsilcileri ile yapacağı karşılaşmaların ardından final vizesi arayacak.

Grubu birinci sırada tamamlayacak olan takım son 16 takımın mücadele edeceği final grubunda yarışma hakkını elde edecek. Kafilemiz Pazar akşamı ülkemize dönecek.

 Kafilede Eylem, Merve , Emel , Medine , Çağla , Seray , Sonay , Azra, Elif, Nehir , Doğa ve Naz sporcu olarak yer alıyor. Kafilede    antrenör Erdinç Serdahoğulları ve yardımcı antrenör Kemal Derebey bulunuyor. Yıldız Kız Takımımızın müsabaka programı yarın saat 18.00'de yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak.

13/04/2022 20:44
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TAGS: Yıldız Kızlarımız Final Vizesi Arayacak
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