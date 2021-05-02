Yıldız Önen’i arama çalışmaları sürüyor!

Güzelyurt bölgesinde narenciye işçisi ailenin 14 yaşındaki kayıp kızı Yıldız Önen’i arama çalışmaları devam ediyor.

Polis ve Sivil Savunma ekipleri arama çalışmalarını Kalkanlı bölgesinde yoğunlaştırdı. Öte yandan arama çalışmaları Drone ile havadan da sürüyor.

Polis, Kalkanlı’da sakin 14 yaşındaki Yıldız Önen’in çalışmakta olduğu iş yerinden 30 Nisan’da saat 16.30'da ayrıldığını ve o saatten sonra evine dönmediğini duyurmuştu.

Polisten yapılan açıklamada söz konusu kızı görenlerin hemen polise bili vermesi rica edildi.

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02/05/2021 13:55