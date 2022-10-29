Yıldız pedallarımız Alanya’da parlamaya devam ediyor

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Karmamız, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 8. Etap Sezon Kapanışı Puanlı Yol Yarışları’nın ilk gününde yine kürsüde yer almayı başardı.

3 sporcumuz U17 kategorisinde mücadele ederken 61 kilometrelik Yol Yarışı’nda muhteşem bir toplu finiş yaşandı.

Sporcularımızdan Emre kaplan yarışı 1 saat 40 dakika 43 salise ile üçüncü sırada tamamlayarak bireysel klasmanda bronz madalya kazanırken toplu finiş grubunda yer alan ve aynı dereceleri elde eden diğer sporcularımız Kerem Pekmez 13’üncü, Enes Tekkanat ise 14’üncü oldu.

Bu sonuçların ardından Yıldız Karmamız takımsal klasmanda ise Türkiye ikinciliğini elde ederek büyük bir başarıya daha imza attı.

U15 kategorisinde mücadele eden sporcumuz Ege Erülkü ise 51 kilometrelik mesafede 1 saat 23 dakika 25 salise ile yarışı toplu finiş grubundan sadece 5 salise geride kapatarak 23’üncü sırada noktaladı.

Sporcularımız bu yarışta ciddi kazalar ve tekerlek sorunları yaşamalarına rağmen yarışa devam ederek bu dereceleri elde etmeleri gelecek için büyük umutlar verdi.

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29/10/2022 23:22