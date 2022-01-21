Yıldız Tilbe: 34 bedenim ama taş gibiyim

Yıldız Tilbe, Cahide Palazzo’da müzikseverlerle buluştu. Enerjisiyle sahnede dur durak bilmeyen ünlü şarkcı, misafirleriyle kurduğu diyaloglarla da gülmekten kırdı geçirdi.

Lila renk mini bir elbiseyle sahneye çıkan Yıldız Tilbe, "Bu akşam sizler için süslendim. 38 beden olsam çok daha çekici olurdum. Şimdi 34 bedenim gerçi ama beni yine tutamıyorlar, taş gibiyim" sözleriyle alkış aldı.

YILMAZ MORGÜL SÜRPRİZİ

Ünlü şarkıcı, kendisini izlemeye gelen sanatçı dostu Yılmaz Morgül’ü sahneye aldı. Üç şarkılık mini bir performans sergileyen Morgül, "Yıldız, Türkiye’nin yaşayan en büyük ozanlarından biri. Onu pamuklara sarıp sarmalayalım" dedi.

Öte yandan Yıldız Tilbe’nin performansı öncesinde sahneye çıkan oryantal Didem Kınalı, danslarıyla kendine hayran bıraktı.

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21/01/2022 18:52