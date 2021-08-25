Yıldız Tilbe: Bacaklarım düzgün olsaydı şuracıkta giyerdim!

Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde yeniden hayranlarıyla buluştu. Bu ay ikinci kez İstanbullularla buluşan sanatçı, şarkıları ve danslarıyla büyük alkış aldı.

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Celil Nalçakan, Pınar Tezcan Özçapkın, İlayda Alişan, Ahu Yağtu gibi ünlü isimler de Tilbe’yi dinlemeye gelenler arasındaydı.

Son bölümde konsere gelen bir hayranının sürprizi ile duygu dolu anlar yaşayan Tilbe, kendisine hediye edilen pembe payetli mini elbiseye uzun uzun sarıldı. Tilbe, “Bacaklarım düzgün olsaydı elbiseyi hemen şuracıkta giyerdim” dedi.

Yıldız Tilbe, konuklar arasında yer alan Selin Ciğerci’yi sahneye davet etti. Tilbe, oryantal müzik eşliğinde sahneye çıkan ünlü fenomene tefle eşlik etti. Ciğerci , “Gülüm Benim” şarkısını seslendirdi.

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25/08/2021 11:52