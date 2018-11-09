Yıldız Tilbe heyecanına yenik düştü

Dinleyicilerini ‘Sevdanın Tadı’ ile selamlayan Yıldız Tilbe, dillere dolanan duygusal parçalarını peş peşe seslendirdi. Kırmızı askılı sırt dekolteli bir kıyafet tercih eden Tilbe, kırmızı ayakkabısı ile uyum sağladı. Konser sorasında daha önce söylediği bir parçayı tekrar söylediğini fark eden şarkıcı, “Ay bunu söylemiştik pardon” diyerek misafirlerini güldürdü. Ardından ‘Kim Bu Gözlerindeki Yabancı’ şarkısını seslendirdi. Başarılı şarkıcı, konserini ‘Bin Dereden Su Getirsem” parçasıyla sonlandırdı.