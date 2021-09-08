Yıldız Tilbe sonunda koronavirüs aşısı oldu!

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı en etkili yöntem aşı. Yetkililer de her fırsatta aşı olunması yönünde çağrılar yapıyor. Yıldız Tilbe ise uyarılara rağmen aşı karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Salgınla mücadelede alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül tarihi itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırması zorunlu hale getirildi.

"AŞIYI DA, PCR'I DA REDDEDİYORUM"

55 yaşındaki sanatçı ise Covid 19 aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşıyı da, PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz, bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır."

"Konsere gidenlere PCR testi zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür..."

"Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım. Çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."

YILDIZ DA ARTIK AŞILI

Posta gazetesinin haberine göre; gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söyleyen Yıldız Tilbe, 6 Eylül itibarıyla uygulanan kararlar sonrası fikir değiştirdi.

Ünlü sanatçı; seyahate çıkmak, sinema/tiyatro/konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca, önceki gün ilk doz koronavirüs aşısını oldu.

'KONSERİ İPTAL EDİLDİ' İDDİASINA CEVAP

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programı, Yıldız Tilbe'nin, aşı olmadığı gerekçesiyle 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin iptal edildiğini iddia etti.

Çıkan haberler üzerine açıklama yapan sanatçının menajeri Haluk Şentürk, "Yıldız Hanım'ın Kıbrıs konseri yok ki. Birileri yazıp çiziyor insanlar inanıyor. Aşı karşıtı olan birine ben nasıl Kıbrıs konseri alayım. Zaten Kıbrıs konserleri başlayalı 15 gün oldu. Konser yok ki iptal olsun" demişti.

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08/09/2021 11:27