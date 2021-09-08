Yıldız Tilbe’den ses getirecek açıklama…

Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, koronavirüs aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Tilbe'nin fikrini değiştirdiği ve aşı olduğu haberi sonrası Tilbe'den flaş bir açıklama geldi.

Aşı olmayacağını, PCR yaptırmayacağını söyleyen Yıldız Tilbe, "Gerekirse konserlerimi de iptal ederim" demişti.

Sık sık koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Tilbe, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" demişti.

Şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti. Yıldız Tilbe'nin bu açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kıbrıs konseri ise iptal edilmişti.

Posta'nın haberine göre ise, 6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe'nin fikir değiştirdiği ve önceki gün ilk doz aşısını olduğu yazılmıştı.

YILDIZ TİLBE: OLMADIM, AŞI MAŞI OLMAYACAĞIM

Yıldız Tilbe'den haberlerin ardından sosyal medyadan açıklama geldi. Tilbe, "Olmadım aşı maşı olmıycam. Aşı karşıtı değilim, isteyen istediğini yapsın herkes kendinden sorumlu, bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam, kimseye de karışmam" ifadelerini kullandı.

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08/09/2021 20:22