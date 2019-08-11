Yıldız Tilbe'den tepki çeken hareket

Yıldız Tilbe çılgın dansları, farklı giyim tarzı, ilginç sosyal medya paylaşımları ile hep gündemde.

Yıldız Tilbe önceki akşam bunların hepsini Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konsere taşıdı. Dans ederken seyircileri güldürdü. Fiyonklu bluzu 160 TL, kot şortu 40 TL, ayakkabıları ise 150 TL’ydi SAHNEYİ KULİSE ÇEVİRDİ Kulisi gibi dekore ettiği sahnesinde askıda elbisesi, kanepesi ve sehpası vardı. Bir ara sigara da yakan Yıldız Tilbe’nin bu hareketi eleştiri aldı. 'YAPMA , YAKIŞMADI' Bazı seyirciler “Yapma, yakışmadı” diye bağırdı.