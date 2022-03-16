Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin köpekler için yayınladığı mesaj sonrası Kıbrıs'taki bir konseri iptal edildi.

ads ads ads
16/03/2022

ads
ads
ads
Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi

Son olarak Kuzey Kıbrıs'taki bir otelde sahne alacak olan Yıldız Tilbe'nin konserinin iptal edilmesi kararı alındı.

Otelden yapılan açıklamada "Tilbe, hayvanlar hakkında verdiği utanç verici demeçten ötürü bünyemize ait tüm otellerimizin ve tesislerimizin konser listesinden süresiz olarak çıkarılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?” demişti.

16/03/2022 13:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Yıldız Tilbe, Kıbrıs konseri
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.