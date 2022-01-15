Yıldız ve gençlerin Türkiye heyecanı başlıyor

Türkiye’de düzenlenecek bölge şampiyonlarında yer alacak alt yapı karmaları konusunda Basketbol Federasyonu tarafından bir çalışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda federasyon yönetimi tarafından belirlenen U14, U16, U18 karmalarının koçları koçlar katılırken, organizasyonların detayları ve kafilelerin durumları masaya yatırıldı.

U14 Erkekler’de Ahmet Dağer, U16 Erkekler’de Ayhan Birsel, U18 Erkekler’de Hasan Kasap yanında

U18 Kadınlar’da Cafer Muhtarlıoğlu ve Fatih Seyitler’in yer aldığı toplantı son derece verimli geçerken, karmaların belirlenmesi ile birlikte kafilelerin katılacakları organizasyonlarla ilgili detaylı bir çalışma daha yapılacağı ifade edildi.

Bu habere tepkiniz:



15/01/2022 16:53