Yıldız’ın iftarına Aleyna Tilki damgası…

Albümde yer alan Merve Özbey, Mabel Matiz, Koray Avcı, Cem Belevi, Derya Uluğ, Elif Kaya, Emrah Karaduman, Selim Çaldıran, İlyas Yalçıntaş, Niran Ünsal, Asil Gök, Bahadır Tatlıöz gibi sanatçılar dışında Rober Hatemo, Aslı Hünel ve Suat Suna gibi ünlü isimlerde iftara katılarak sanatçıyı yalnız bırakmadılar.

DEVLER BİR ARADA!

İftar yemeğinde müzik dünyasının dört önemli yapımcısı Polat Yağcı, Samsun Demir, Ahmet Çelenk ve Şemsettin Göktaş da, Cafer Özdemir'i yalnız bırakmayarak birlikte fotoğraf ve birlik mesajı verdiler. Ünlü isimler sırayla sahneye çıkarak şarkılarını seslendirirken, Tilbe yemek sonu katılan tüm sanatçılar ile albüm başarısını kutlayarak pasta kesti.

ALEYNA İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA

Albümde en çok beğenilen şarkıların başında gelen ‘Yalnız Çiçek’ şarkısını seslendiren Aleyna Tilki, Amerika’da olmasından dolayı yemeğe katılamadı. Tilki, Tilbe’yi bir görüntülü telefon uygulaması üzerinden arayıp görüntülü konuştu. Çok mutlu olan Tilbe kendisine çok teşekkür etti.

ALEYNA’NIN ÇOK İYİ BİR GELECEĞİ VAR

Sanatçı dostlarına iftar veren Tilbe, yemek öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine yemeğe katılan tüm sanatçı dostlarına teşekkür ederek başlayan Tilbe, albümün başarısından dolayı çok mutlu olduğu dile getirdi. Tilbe, “Bu albüm insanların son 25 yılını kaplıyor. 1994'den 2018'e kadar yazdığım ve okuduğum parçaların hepsi var. Bu albümde her insanın kendinden bir parça bulduğu şarkılar var. İnsanların hayatında daha önceden yeri olan şarkılar olduğu için bu kadar satıldı. Bu şarkıları farklı sanatçıların, yeni sanatçıların söylemesi çok güzel oldu. Çünkü bir yemeği herkes yapar ama herkes farklı yapar. Bu yüzden bu kadar çok sevildi. Aleyna süper, Merve olağanüstü, Ferhat Göçer süper, hepsi çok güzel okudu. Teşekkür yetmiyor herkes istediği şarkıyı seçti, kimseye karışmadım.

Bazı şarkıları 2 kişi seçti ona da karışmadım. Diğer albüm için 300 şarkım var. 39'u seslendirildi. Sanatçılar kendileri seçiyor şarkıları, Aleyna'nın şarkısı ona çok yakıştı. Ondan böyle bir performans bekliyordum. Çok başarılı çok iyi bir geleceği var. “Ajda Pekkan ‘Kış Güneşi’ adlı şarkıyı istedi. Niran ve Hande de okuyunca ilk albümde olmak istemedi. Ama bir dahakinde olur diye düşünüyorum. Beni sevdiğini düşünüyorum” dedi. Aleyna Tilki’ye ayrı bir parantez açan Tilbe, ” Ona çok yakıştı. Bekliyordum Aleyna’dan böyle bir şey. Çok başarılı. Ülkemizi yurt dışında temsil edeceğine inanıyorum ve etmesini istiyorum” dedi.

“YILDIZ ABLAMA SAYGIM SONSUZ”

Albümde ‘Vuracak’ şarkısını seslendiren Merve Özbey, “Biz Yıldız Ablanın albümlerini ben ufakken alıp annemle beraber dinlerdik. Böyle hatırı sayılır bir başarıyı elde etmek de benim için çok büyük bir gurur. Yıldız Ablam böyle güzel sözler yazmasaydı, biz böyle güzel okuyamazdık.

Ona saygımdan dolayı elimden ne geliyorsa onu yaptım. Bir plato da klip çekeceğim. Bugüne kadar okuduğum bütün şarkılarım benim kötü bir olayıma denk geliyor o gün dertli kederli oluyorum Yıldız Ablamın şarkısını soylediğim gün de öyleydim. Belki de başarı oradan geliyor. Şarkıyı okumadan önce bu kadar konuşulacağını hiç tahmin etmedim Allah yüzümüze baktı diyelim” dedi.

ŞARKI PİŞTİSİ

Yemeğe katılan Niran Ünsal sahneye çıktığı sırada okuduğu aynı şarkıyı okuduğu Kış Güneşi adlı Hande Yener’in sesinden çalınca kriz çıktı. Ünsal, “Bu değil” diyerek hemen müdahalede bulundu. Ünsal’ın söylediği şarkı bulunmasıyla şarkıcı ‘Kış Güneşi’ adlı şarkıyı seslendirdi.