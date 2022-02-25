Yıldızlar Antalya’da yarışacak

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25/02/2022

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Yıldızlar Antalya’da yarışacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldızlar Karması, Antalya'da yapılacak U15 ve U17 Puanlı

Kulüplerarası Yol Yarışı’nda ülkemizi temsil edecek.

,Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) tarafından oluşturulan Yıldızlar Karması, 25-27 Şubat

tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek olan U15 ve U17 Puanlı Kulüplerarası Yol Yarışı’nda

mücadele edecek.

Kafile başkanı ve antrenör Salih Salıyat ile idareci Akil Evlat nezaretinde 7 sporcunun yer aldığı

Yıldızlar Karması, 2022 sezonunun ilk yurt dışı organizasyonuna katılmak üzere bugün adadan

ayrıldı.

Yurt dışında yapılacak yarışmalarda ülkemizi temsil etmek için oluşturulan Yıldızlar Karması,

Antalya’daki yarışa geçtiğimiz hafta yapılan kamp çalışması ile hazırlanmıştı.

Yıldızlar Karması’nda yer aln sporcular şöyle:

Yıldız A Kategorisi

Arcan Kuzhan

Emre Kaplan

Kerem Pekmez

Can Ergün

Enes Tekkanat

Yıldız B Kategorisi

Ege Erülkü

Mustafa Çavuş

25/02/2022 17:51
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TAGS: Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Yıldızlar Karması, Antalya
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