Yıldızlar göz doldurdu

KKTC Futbol Tenisi Milli takımı Romanya’da 30.’su düzenlenen Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’ndaki maçlarına başladı.

Romanya’nın Bükreş yakınlarında bulunan Olimpiyat Köyü İzvorani köyünde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden KKTC kafilesi dün (Çarşamba) U18 ve büyük kadınlar kategorilerinde maçlar yaptı.

KKTC milli takımı ilk kez katıldığı U18 erkekler kategosinde KKTC Macaristan karşısında tekilerde 2-1, ikili ve üçlülerde ise 2-0 mağlup oldu.

U 18 kategorisinde Turnuvanın en güçlü takımı olan ev sahibi Romanya karşısında teklilerde, ikililerde ve üçlülerde de

2-0 mağlup olan KKTC Slovakya karşısında teklilerde ikililerde ve üçlülerde tüm maçlarını 2-0 kazanarak 5-6. Maçına çıkma şansını yakaladı.

Büyük kadınlar kategorisinde ise Romanya karşısında teklilerde ikililerde ve üçlülerde KKTC takımı 2-0 kaybetti.

Organizasyonda bugün (Perşembe) büyük kadınlar maçlarına devam edilirken mixt kategorisinde de maçlar oynanacak.