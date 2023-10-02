Yıldızlar Zafer serbest güreş müsabakası yapıldı
02/10/2023
30-09-2023 Cumartesi günü Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş salonunda Yıldızlar Zafer serbest güreş müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Yıldızlar A kategorisinde şampiyon Büyükkonuk beldesi İsmet Atlı spor Kulübü ve yıldızlar B kategorisinde Lapta Türk Birliği takımları şampiyon oldular. Dereceye giren sporculara madalyaları güreş federasyonu yönetim kurulu üyeleri, antrenörler, hakemler tarafından, şampiyon olan kulüplere kupaları ise Federasyon başkanı Mehmet Öznacar tarafından verildi
Müsabaka sonuçları ise:
- Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu,
Takım Klasmanı:
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 105 PUAN
- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 100 PUAN
- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 90 PUAN
51 Kg.
- ÇAĞRI AKBIYIK
- ENEF EFE
55 Kg.
- ARDACAN YILMAZ
60 Kg.
- EMİRCAN GÜNGÖR
- ARMAĞAN MAVŞAN
65 Kg.
- HÜSEYİN AYAZ
- ADİL İLKHAN
- HAKAN SİYAR
71 Kg.
- YUSUF ÖNDER
- AHMET EFEKAN ÖZKURT
- OĞUZHAN ŞAHİN
80 Kg.
- YAHYA DOĞAN
- EMİN ARSLAN
92 Kg.
- TALHA BAŞARAN
92-110 Kg.
- MUSTAFA AYYILDIZ
- Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,
Takım Klasmanı:
- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 195 PUAN
- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 140 PUAN
38 – 41 Kg.
- ARDA DURMUŞ
- MEHDİ ERHAMİ
44 Kg.
- NURALİ RAHİMOV
52 Kg.
- EMİR HÜSEYİN
- GÖKHAN DEMİR
- HASAN NAZLI
57 Kg.
- ORHAN SOYAK
62 Kg.
- EYYÜP KÖSE
- MEYLİS AZİMANOV
- EMRE AVCIOĞLU
68 Kg.
- MUHAMMET AHMET KURTOĞLU
- HÜSEYİN EKİN
75 Kg.
- EMİRHAN ŞAHİN
- METİN MUHAMMET
85 Kg.
- ÖMER FARUK AKTEPE
- HÜSEYİN SÜREK
- ÖMER KISA
85 – 100 Kg.
- ENES ELKONDU
- ENES AVCIOĞLU