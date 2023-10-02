Yıldızlar Zafer serbest güreş müsabakası yapıldı

30-09-2023 Cumartesi günü Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş salonunda Yıldızlar Zafer serbest güreş müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Yıldızlar A kategorisinde şampiyon Büyükkonuk beldesi İsmet Atlı spor Kulübü ve yıldızlar B kategorisinde Lapta Türk Birliği takımları şampiyon oldular. Dereceye giren sporculara madalyaları güreş federasyonu yönetim kurulu üyeleri, antrenörler, hakemler tarafından, şampiyon olan kulüplere kupaları ise Federasyon başkanı Mehmet Öznacar tarafından verildi

Müsabaka sonuçları ise:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu,

Takım Klasmanı:

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 105 PUAN LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 100 PUAN LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 90 PUAN

51 Kg.

ÇAĞRI AKBIYIK ENEF EFE

55 Kg.

ARDACAN YILMAZ

60 Kg.

EMİRCAN GÜNGÖR ARMAĞAN MAVŞAN

65 Kg.

HÜSEYİN AYAZ ADİL İLKHAN HAKAN SİYAR

71 Kg.

YUSUF ÖNDER AHMET EFEKAN ÖZKURT OĞUZHAN ŞAHİN

80 Kg.

YAHYA DOĞAN EMİN ARSLAN

92 Kg.

TALHA BAŞARAN

92-110 Kg.

MUSTAFA AYYILDIZ

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Takım Klasmanı:

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 195 PUAN LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 140 PUAN

38 – 41 Kg.

ARDA DURMUŞ MEHDİ ERHAMİ

44 Kg.

NURALİ RAHİMOV

52 Kg.

EMİR HÜSEYİN GÖKHAN DEMİR HASAN NAZLI

57 Kg.

ORHAN SOYAK

62 Kg.

EYYÜP KÖSE MEYLİS AZİMANOV EMRE AVCIOĞLU

68 Kg.

MUHAMMET AHMET KURTOĞLU HÜSEYİN EKİN

75 Kg.

EMİRHAN ŞAHİN METİN MUHAMMET

85 Kg.

ÖMER FARUK AKTEPE HÜSEYİN SÜREK ÖMER KISA

85 – 100 Kg.

ENES ELKONDU ENES AVCIOĞLU