Yıldızlar Zafer serbest güreş müsabakası yapıldı

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02/10/2023

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Yıldızlar Zafer serbest güreş müsabakası yapıldı

30-09-2023 Cumartesi günü Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş salonunda Yıldızlar Zafer serbest güreş müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Yıldızlar A kategorisinde şampiyon Büyükkonuk beldesi İsmet Atlı spor Kulübü ve yıldızlar B kategorisinde Lapta Türk Birliği takımları  şampiyon oldular. Dereceye giren sporculara madalyaları güreş federasyonu yönetim kurulu üyeleri, antrenörler, hakemler tarafından, şampiyon olan kulüplere kupaları ise Federasyon başkanı Mehmet Öznacar tarafından verildi

Müsabaka sonuçları ise:

 

  1. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu,

Takım Klasmanı:

  1. BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ                           105 PUAN
  2. LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ                              100 PUAN
  3. LAPTA TÜRK BİRLİĞİ                                                                   90 PUAN

 

 

51 Kg.

  1. ÇAĞRI AKBIYIK
  2. ENEF EFE

 

55 Kg.

  1. ARDACAN YILMAZ

 

60 Kg.

  1. EMİRCAN GÜNGÖR
  2. ARMAĞAN MAVŞAN

 

65 Kg.

  1. HÜSEYİN AYAZ
  2. ADİL İLKHAN
  3. HAKAN SİYAR

 

71 Kg.

  1. YUSUF ÖNDER
  2. AHMET EFEKAN ÖZKURT
  3. OĞUZHAN ŞAHİN

 

80 Kg.

  1. YAHYA DOĞAN
  2. EMİN ARSLAN

 

92 Kg.

  1. TALHA BAŞARAN

 

92-110 Kg.

  1. MUSTAFA AYYILDIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Takım Klasmanı:

  1. LAPTA TÜRK BİRLİĞİ                                                                   195 PUAN
  2. LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ                                         140 PUAN

 

38 – 41 Kg.

  1. ARDA DURMUŞ
  2. MEHDİ ERHAMİ

 

44 Kg.

  1. NURALİ RAHİMOV

 

52 Kg.

  1. EMİR HÜSEYİN
  2. GÖKHAN DEMİR
  3. HASAN NAZLI

 

57 Kg.

  1. ORHAN SOYAK

 

62 Kg.

  1. EYYÜP KÖSE
  2. MEYLİS AZİMANOV
  3. EMRE AVCIOĞLU

 

68 Kg.

  1. MUHAMMET AHMET KURTOĞLU
  2. HÜSEYİN EKİN

 

75 Kg.

  1. EMİRHAN ŞAHİN
  2. METİN MUHAMMET

 

85 Kg.

  1. ÖMER FARUK AKTEPE
  2. HÜSEYİN SÜREK
  3. ÖMER KISA

 

85 – 100 Kg.

  1. ENES ELKONDU
  2. ENES AVCIOĞLU

 

 

 

02/10/2023 09:15
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