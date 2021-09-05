Yıldızlarda Şahlan, büyüklerde YDÜ birinci
05/09/2021
Güreşçiler Yeni Erenköy Plajı’nda mücadele etti.
Güreş Federasyonu’nun Plaj Güreş Turnuvası; Yakın Doğu Üniversitesi, Büyükkonuk İsmet Atlı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ottoman, Şahlan Spor Kulüplerinden 42 yıldız ve büyük güreşçinin katılımıyla yapıldı.
Yıldızlarda Şahlan, büyükler kategorisinde ise Yakın Doğu Üniversitesi takımı birinci oldu.
Yıldızlarda Şahlan’ıBüyükkonuk İsmet Atlı Kulübü ikinci, Yakın Doğu Üniversitesi üçüncü, Ottoman dördüncü izledi.
Büyüklerde Yakın Doğu Üniversitesi’nin ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi ikinci, Büyükkonuk İsmet Atlı Kulübü üçüncü oldu.