Yıldızlarımız Avusturya’da tırmanmada sahne aldı

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13/08/2022

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Yıldızlarımız Avusturya’da tırmanmada sahne aldı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) U17 Yıldız Erkek Karmamız, 12-15 Ağustos tarihlerinde Avusturya’da düzenlenen 3. Uluslararası Alpe Adria Tour’da ilk etabı tamamladılar.

Bisiklet sporunda dünyanın önde gelen profesyonel takımların yıldız alt yapılarının da yer aldığı ve yeni yeteneklerin keşfedildiği önemli yarışın ilk gününde sporcularımız tırmanma etabında yarıştılar.

Adria Tur’da bugün %16 eğimin olduğu tırmanma etabına çıkan sporcularımızdan Emre Kaplan 22. ise Arcan Kuzhan 49. sırada yer alırken U15 kategorisinde Ege Erülkü yarışı 30. sırada noktaladı.

Sporcularımız yarın Adri Tour’da Bireysel Zamana Karşı (TT) mücadele verecek.

13/08/2022 11:00
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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