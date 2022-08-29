Yılın düğününe Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu!

Bir süredir aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir dün gece görkemli bir düğünle evlendi. Düğüne Oğuzhan Koç'un giydiği yüksek topuklu ayakkabı damga vurdu.

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29/08/2022
Yılın düğününe Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu!

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Yılın düğününe Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti dün gece düzenlenen nikah törenmi ile dünya evine girdi.

Ünlü isimlerin akın ettiği düğüne damat Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.

TOPUK BOYU DİKKAT ÇEKTİ

Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

29/08/2022 13:55
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TAGS: Oğuzhan Koç, ayakkabı, düğün,
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