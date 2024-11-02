Yılın en çok konuşulan kelimesi açıklandı: Z kuşağı popüler etti!

Charli XCX'in altıncı albümüne adını veren bu terim, genellikle olumsuz çağrışımlara sahip olmasına rağmen, bu yıl "kendine güvenen, bağımsız ve hedonist bir tutum" sergileyen bir yaşam tarzını ifade etti.

Albüm, minimalist yeşil bir kare tasarımıyla dikkat çekerken, "Brat" yayınlandıktan sonra çevrimiçi platformlarda ve kültürel sahnede büyük ilgi topladı.

"Brat" terimi, sosyal medyada ve moda trendlerinde etkili oldu; hatta ABD Başkanlık Seçimleri için yürütülen kampanyalarda da kendisinden söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı Charli XCX, "brat" kelimesini "bir paket sigara, bir Bic çakmak ve sütyensiz askılı beyaz bluz" ile dolaşan birini temsil eden bir tanım olarak belirtti.

Sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu terimin "biraz dağınık, parti yapmayı seven ve bazen aptalca şeyler söyleyen, kendini iyi hisseden ancak zaman zaman bir çöküş yaşayan ama bunun üstesinden gelen bir kızı" temsil edebileceğini ifade etti.

Bu hedonist "brat" imajı, TikTok'taki yoga, sağlıklı yaşam ve düzenli bir hayatı temsil eden "clean girl" (temiz kız) estetiğine zıt bir yaşam tarzını simgeliyor.

Collins sözlükbilimcileri, "brat" kelimesinin "geniş çapta benimsendiği" ve "2024'ün en çok konuşulan kelimelerinden biri" olduğu için yılın kelimesi seçildiğini açıkladı.

2024 listesindeki diğer dikkat çekici kelimeler arasında, uzun uçuşlarda dikkatinizi dağıtacak bir şey olmadan zaman geçirmek anlamına gelen "hazırlık," destek olmadan bir faaliyette bulunmayı tarif eden "rawdogging," ve Taylor Swift’in "Eras Tour"undan esinlenen "era" yer alıyor. Ayrıca, "yapping" (önemsiz konularda uzun konuşmak), "looksmaxxing" (fiziksel çekiciliği artırma çabası), "brainrot" (düşük kaliteli çevrimiçi içeriğin aşırı tüketiminden kaynaklanan zihinsel bulanıklık) ve "delulu" (gerçekçi olmayan beklentilerde olma durumu) da bu yılın kelimeleri arasında.

Collins Genel Müdürü Alex Beecroft, bu yılki kelimelerin çoğunun Z ve Alfa kuşakları tarafından popülerleştirildiğine dikkat çekerek, "Bu yılın kelimelerinin çoğunun genç kuşaklarca popülerleştirilmiş olması, şimdiye kadarki en 'brat' yılın kelimesi listesi olduğuna işaret ediyor," dedi.

Geçen yıl ise listede birinci sırada "AI" yer alıyordu ve "nepo baby," "debanking" gibi terimler de 2023'ün öne çıkan kelimeleri arasında bulunuyordu.