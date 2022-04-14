Yılın en güzel şenliği Dereboyu’nda!

Belediyesi organizasyonu ve Dereboyu İnisiyatifi iş birliğinde yılın en güzel, en eğlenceli, en renkli şenliği yine Dereboyu’nda yapılıyor.

23 Nisan Cumartesi sabah 10.00’da başlayıp akşam 22.00’ye kadar sürecek olan Dereboyu Bahar Şenliği’nde çocuk oyunları, gün boyu caddedeki mağazalarda büyük indirimler, 6 farklı noktada konserler, Studio 21 dans gösterileri, DJ performansları, yüz boyama ve maskotlar ile herkesin keyif alacağı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ülke müziğinin başarılı isimleri de yine Dereboyu Bahar Şenliğinde sahne alıyor. Ahmet Evan, Fikri Karayel, Grup Rast, Grup Frekans, Nafiz Dölek, Reva, Osman Tuğsal, ve Lefkoşa Belediye Orkestrası en özel performasları ile Dereboyu Bahar Şenliği’nde sahne alacaklar.

Algida, Basel Group, Califorian Restaurant, Kıbrıs Vodafone, Mr. Brown, Tarsan Tarım ve Hayvancılık Sanayi, Wagon ve Lanor etkinlikte sahne ve sanatçı sponsoru olurken, Card Plus yayın sponsorluğunu, Radyo Juke ise Medya sponsorluğunu üstleniyor.

Etkinlik nedeni ile Dereboyu trafik ışıklarından, (eski Citroen Önü) Osman Paşa Caddesi’ne (Halk Bankası) kadar olan kısım saat 11:00’dan gece 23:00’a kadar kapalı olacak.

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14/04/2022 11:22