Yılın en iyi 10 futbolcusu açıklandı, Ronaldo kahkaha attı

IFFHS, 2023 yılının en iyi 10 futbolcusunu açıkladı. Listede yer verilmeyen Ronaldo, 'kahkaha emojisi' ile tepki gösterdi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun belirlediği 2023 yılının en iyi futbolcuları listesi paylaşıldı.

Listede yer verilmeyen Ronaldo, gönderiye 'kahkaha emojisi' kullanarak tepki gösterdi.

IFFHS'nin değerlendirmesine göre yılın en iyi 10 futbolcusu şöyle oldu:

10- Lautaro Martinez (İnter): 7 puan

9- Vinicius Junior (Real Madrid): 8 puan

8- Bernardo Silva (Manchester City): 9 puan

7- Harry Kane (Tottenham-Bayern Münih): 18 puan

6- Kevin De Bruyne (Manchester City): 27 puan

5- Jude Bellingham (Dortmund-Real Madrid): 34 puan

4- Rodri (Manchester City): 55 puan

3- Lionel Messı (PSG - İnter Miami): 85 puan

2- Kylian Mbappe (PSG): 105 puan

1- Erling Haaland (Manchester City): 208 puan