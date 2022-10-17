Futbolda yılın en iyilerinin belli olacağı gecede Yılın Kalecisi, Yılın Forveti, Yılın En İyi Genç Oyuncusu ve Kadınlar Ballon d'Or gibi pek çok ödül sahibini buldu.

Futbolda yılın en iyileri belli oldu.

Ballon d'Or ödülünü Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın kazandığı gecede diğer pek çok ödül de sahibini buldu.

Yılın en iyi kalecisine verilen "Yashin Trophy" ödülünü Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois kazandı.

Yılın en iyi forvetinin sahibi olduğu "Gerd Müller Trophy", Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'ye takdim edildi.

Geçen yıl Pedri'nin kazandığı ve yılın en iyi genç oyuncusuna verilen "Kopa Trophy" ödülü, bir başka Barcelonalı Gavi'ye verildi.

Yine Barcelona'nın kadın futbol takımında top koşturan Alexia Putellas, kadınlarda Ballon d'Or'un sahibi oldu.

"Yılın Takımı" ödülü ise Manchester City'ye gitti.

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17/10/2022 23:13