HABER KIBRIS

YILIN GENÇLERİ YARIŞMASI 2018 başvuruları devam ediyor

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20/06/2018

YILIN GENÇLERİ YARIŞMASI 2018 başvuruları devam ediyor
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YILIN GENÇLERİ  YARIŞMASI, 35.  GELENEKSEL  YARIŞMA İLE  50.  İSKELE  FESTİVALİNDE  BELİRLENECEK...

13 - 19  yaşında iseniz    Kim bilir  belki de YILIN  GENÇ KIZI  veya YILIN  GENÇ ERKEĞİ   2018   SİZSİNİZ

Dünya ve adamızdaki   en uzun soluklu yarışmalardan birisi  olan bu yıl  35. YILIN GENÇLERİ YARIŞMASI  adı ile taçlanacak  gençlik yarışması başvuruları  devam ediyor.

50. GELENEKSEL İSKELE   FESTİVALİ 2018  içerisinde   bu yıl  yeniden gerçekleşecek  yarışma Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu.  35 kez  düzenlenen Gençlik Yarışması 1982  yılından beri  13- 19 yaş  gençler arasında  düzenlenen popüler  bir ada yarışması..Dünyanın hangi ulusundan olursa olsun  ' Genç Olmak '  koşulu ile   podyumda  yer alan gençler,  spor  ve abiye   olmak üzere  2  farklı kıyafetle  yarışmada yer almakta...

Bülent Günkut '' Yılın Gençleri yarışmasında 35  yıldır  sahnede değişmeyen  Tek Genç Benim ''

Bir Kıbrıs Ada  değeri  olan  Bülent Günkut, Kurucu Başkanı  olduğu yarışma  ile ilgili olarak '' 1982  yılı ile başlattığım  bir  İskele Festivali  Geleneği  Gençlik Yarışması...Bu yıl  35. Geleneksel  Gençlik Yarışması  yaşanacak...Üstelik  İskele Festivali de  50. yılında   olacak....Büyük  bir gurur  ve mutluluk  içindeyim...Çağdaş, güncel,sportif   13- 19 yaşlarındaki   dünyanın  bütün  gençlerini   7 Temmuz  Cumartesi , yanlarında  2  farklı kıyafetleri ile  saat  18.00  da İSKELE FESTİVALİ  AÇIK HAVA KÜLTÜR MERKEZİnde bekliyorum...Kim bilir  belki de   2018  YILIN GENÇLERİ YARIŞMASI   sizin  başarınızla   taçlanacaktır...Şimdiden bütün  yarışmacı gençlere başarılar  dilerim....''

YILIN GENÇLERİ  7 TEMMUZ  CUMARTESİ    18.00   da İSKELE  de  buluşuyor....

Başvurular    devam ediyor...İskele  Belediyesi ( 0542 853 66 83  -  0548 810 11 08  )...Yarışma  finalinde  Yılın gençlerine  nakit ödüller  700- 500- 300  Tl.   ve plaketler,armağanlar  verilecektir....Gecede  gençlerin  yarışması ile birlikte   sahne ışıltıları  sanatçıların  özel  gösterileri de yer alacaktır....

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TAGS: yılın gençleri yarışması
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