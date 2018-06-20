YILIN GENÇLERİ YARIŞMASI 2018 başvuruları devam ediyor

YILIN GENÇLERİ YARIŞMASI, 35. GELENEKSEL YARIŞMA İLE 50. İSKELE FESTİVALİNDE BELİRLENECEK...

13 - 19 yaşında iseniz Kim bilir belki de YILIN GENÇ KIZI veya YILIN GENÇ ERKEĞİ 2018 SİZSİNİZ

Dünya ve adamızdaki en uzun soluklu yarışmalardan birisi olan bu yıl 35. YILIN GENÇLERİ YARIŞMASI adı ile taçlanacak gençlik yarışması başvuruları devam ediyor.

50. GELENEKSEL İSKELE FESTİVALİ 2018 içerisinde bu yıl yeniden gerçekleşecek yarışma Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu. 35 kez düzenlenen Gençlik Yarışması 1982 yılından beri 13- 19 yaş gençler arasında düzenlenen popüler bir ada yarışması..Dünyanın hangi ulusundan olursa olsun ' Genç Olmak ' koşulu ile podyumda yer alan gençler, spor ve abiye olmak üzere 2 farklı kıyafetle yarışmada yer almakta...

Bülent Günkut '' Yılın Gençleri yarışmasında 35 yıldır sahnede değişmeyen Tek Genç Benim ''

Bir Kıbrıs Ada değeri olan Bülent Günkut, Kurucu Başkanı olduğu yarışma ile ilgili olarak '' 1982 yılı ile başlattığım bir İskele Festivali Geleneği Gençlik Yarışması...Bu yıl 35. Geleneksel Gençlik Yarışması yaşanacak...Üstelik İskele Festivali de 50. yılında olacak....Büyük bir gurur ve mutluluk içindeyim...Çağdaş, güncel,sportif 13- 19 yaşlarındaki dünyanın bütün gençlerini 7 Temmuz Cumartesi , yanlarında 2 farklı kıyafetleri ile saat 18.00 da İSKELE FESTİVALİ AÇIK HAVA KÜLTÜR MERKEZİnde bekliyorum...Kim bilir belki de 2018 YILIN GENÇLERİ YARIŞMASI sizin başarınızla taçlanacaktır...Şimdiden bütün yarışmacı gençlere başarılar dilerim....''

YILIN GENÇLERİ 7 TEMMUZ CUMARTESİ 18.00 da İSKELE de buluşuyor....

Başvurular devam ediyor...İskele Belediyesi ( 0542 853 66 83 - 0548 810 11 08 )...Yarışma finalinde Yılın gençlerine nakit ödüller 700- 500- 300 Tl. ve plaketler,armağanlar verilecektir....Gecede gençlerin yarışması ile birlikte sahne ışıltıları sanatçıların özel gösterileri de yer alacaktır....