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"Yılın Girişimcisi" ödülünün sahibi Burak Başel oldu

2018 Yılın Girişimcisi Ödülü sahibini buldu. Değerli seçici kurul seçimini tamamladı. "Yılın Girişimcisi" ödülünün sahibi Burak Başel oldu

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07/11/2018

"Yılın Girişimcisi" ödülünün sahibi Burak Başel oldu

JCI Kuzey Kıbrıs tarafından her yıl geleneksel olarak verilen “Yılın Girişimcisi” ödülü belirlendi.  Yılın Girişimcisi- 2018 ödülünün sahibi Burak Başel oldu. Seçkin juri üyelerinin katılımı ile ödülün sahibi olan Başel, özellikle bilişim alanında hem ülkemiz hem de dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı yatırımlarla ve yazılım alanındaki başarıları ile biliniyor.

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TAGS: Burak Başel, Yılın Girişimcisi, haber, kıbrıs
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