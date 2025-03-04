Yılın ilk ‘Race Fest’ organizasyonu Cemsa’da yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2025 sezonuna yarış festivali, “Race Fest” ile başladı. Yılın ilk “Race Fest” organizasyonu 2 Mart Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Her zaman olduğu gibi yine oldukça kalabalık olan organizasyonda 85 pilot piste çıktı, kıyasıya yarıştı.

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon “Race Fest” organizasyonu ile başladı. Araçların dış görünüş, makine dizaynı ve ses sitemine göre yarıştığı “Auto Show” ile pistte zaman karşı yarıştıkları “Time Attack” organizasyonu 2025 sezonunun ilk etkinliği olarak Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Yine Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğunda gerçekleştirilen 2025 sezonunun açılışı, Mobile Link Phone Shop’un yarış sponsorluğunda yapıldı.

2025 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Time Attack Şampiyonası, Mobile Link Phone Shop yarışına 8’i kadın olmak üzere 100 pilot kayıt yaptırdı. Çeşitli sebeplerle 85 pilotun piste çıktığı organizasyonda Genel Klasmanın yanı sıra 6 farklı kategoride de çekişme yaşandı. Tuning Torch, Etik Hastanesi, Capital Radio, Pizza Town, Kaan Motors, Zinc Plating Cyprus, M.Tangül Drumming ve Akeler Farm’ın da katkılarıyla hayata geçirilen organizasyon Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapıldı.

Doğa Koyuncu müthiş performansla zirvede yer almayı başardı

Sabah 11.00’de kapıların açılmasıyla başlayan etkinlikte Time Attack yarışı 13.00’de başladı. Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışan Doğa Koyuncu 1 dakika 38,996 saniyelik derecesi ile günün en iyi derecesine imza atmayı başardı. Evo 6 ile yarışan Ömer Karanfil ise 1 dakika 41,853 saniyelik derecesiyle ikinci sırada yer aldı. Bu ikili aynı zamanda dört çeker kategorisinde de ilk iki sırada yer almayı başardı. Genel Klasman üçüncüsü olmayı başaran pilot, Ferrari 599 GTB Fiorano ile yarışan Aykut Sokollu oldu. Sokollu aynı zamanda arka itiş kategorisi birincisi olmayı başardı. Dört çeker kategorisi üçüncüsü ise Ford Fiesta Proto ile yarışan Hüseyin Şüküroğlu oldu. Arka itiş ikincisi Nissan 350Z ile yarışan Yaşar Fevzioğlu olurken üçüncü Ferrari 599 GTB Fiorano ile yarışan Fahri Altınör oldu. Ön Çeker kategorisinde zirve Honda EG4 ile yarışan Kemal Topcuoğlu’nun oldu. İkinci Honda Civic ile yarışan Onat Kutlar’ın olurken üçüncü Honda Civic ile yarışan Kıyal Selviler’in oldu.

Kadınlarda zirve Huri Bağrıaçık’ın

Her yarışta olduğu gibi bu yarışta da kadınlar kategorisi araçlara göre sınıflara ayrıldı. Kadınlarda günün en iyi derecesini Nissan 350Z ile yarışan Huri Bağrıaçık elde etmeyi başardı. Arka itiş kategorisinde yarışan Bağrıaçık 1 dakika 52,246 saniyelik derece elde etti. İkinci BMW 330 ile yarışan Derya Pekdemir’in olurken, üçüncü Nissan 350Z ile yarışan Olga Glushchenko’nun oldu. Kadınlar 4 çeker kategorisinde yalnız yarışan Melina Avcı birincilik kupasını almaya hak kazanırken, ön çeker kategorisi birincisi Cenay Canateş, ikincisi Kaderina Göktaş ve üçüncüsü Hülya Göktaş olmayı başardılar.

Auto Show ödülleri de sahiplerini buldu

Etkinlik boyunca sergilenen araçlar arasında “En İyi Makine Dizaynı” ödülünün sahibi RX8 aracıyla Orhan Keleş oldu. “En İyi Dış Görünüm” ödülünün sahibi RX7 aracıyla Can Küçük olurken, “En İyi Müzik Sistemi” ödülünün sahibi Hyundai aracıyla Çağrı Pekün oldu. Yarışın kahramanı ödülünün sahibi ise henüz 14 yaşında Nissan Silvia aracıyla piste çıkan ve seyircilerden büyük alkış alan Rüzgar Okman oldu.

Genel Klasman:

1.Doğa Koyuncu-Mitsubishi Lancer EVO 9 (39) – 1:38,996

2.Ömer Karanfil-Mitsubishi Lancer EVO 6 (37) – 1:41,853

3.Aykut Sokollu-Ferrari 599 GTB Fiorano (71) – 1:42,285

Dört Çeker Kategorisi:

1.Doğa Koyuncu-Mitsubishi Lancer EVO 9 (39) – 1:38,996

2.Ömer Karanfil-Mitsubishi Lancer EVO 6 (37) – 1:41,853

3.Hüseyin Şüküroğlu-Ford Fiesta Proto (40) – 1:42,377

Arka İtiş Kategorisi:

1.Aykut Sokollu-Ferrari 599 GTB Fiorano (71) – 1:42,285

2.Yaşar Fevzioğlu – Nissan 350Z (70) – 1:42,526

3.Fahri Altınör- Ferrari 599 GTB Fiorano (30) – 1:43,431

Ön Çeker Kategorisi:

1.Kemal Topcuoğlu-Honda EG4 (47) – 1:43,538

2.Onat Kutlar-Honda Civic EK (53) – 1:46,301

3.Kıyal Selviler-Honda Civic – 1:49,456

Kadınlar Arka İtiş Kategorisi:

1.Huri Bağrıaçık-Nissan 350Z (20) – 1:52,246

2.Derya Pekdemir-BMW 330 (78) – 2:01,317

3.Olga Glushchenko-Nissan 350Z (79) – 2:03,612

Kadınlar Dört Çeker Kategorisi:

1.Melina Avcı-Mitsubishi Lancer (60) – 2:01,810

Kadınlar Ön Çeker Kategorisi:

1.Cenay Canateş-Suzuki Swift (7) – 2:14,350

2.Kaderina Göktaş-Honda EG4 (45) – 2:20,665

3.Hülya Göktaş-Honda Civic (10) – 2:21,858