Yılın ilk ‘Race Fest’ organizasyonu Cemsa’da yapılıyor

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28/02/2025

Yılın ilk ‘Race Fest’ organizasyonu Cemsa’da yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2025 sezonuna yarış festivali, “Race Fest” ile başlıyor. Yılın ilk “Race Fest” organizasyonu 2 Mart 2025 Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon yarış festivali, “Race Fest” organizasyonu ile başlıyor. Hem “Auto Show” hem de “Time Attack” yarışlarının yapılacağı organizasyon 2025 sezonunun ilk etkinliği olacak. Yine Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğunda gerçekleştirilecek 2025 sezonu, “2025 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Time Attack Şampiyonası” adıyla anılacak.

Mobile Link Phone Shop’un ana sponsorluğunda yapılacak sezonun ilk yarışı oldukça yoğun katılımlı bir etkinliğe sahne olacak. Tuning Torch, Etik Hastanesi, Capital Radio, Pizza Town, Kaan Motors, Zinc Plating Cyprus, M.Tangül Drumming ve Akeler Farm’ın katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon Cemsa Sporting Center’de olacak.

2 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 11.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak ve 14.00’te “Time Attack” yarışı başlayacak.

Ön kayıtlar 81’e ulaştı

Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte ön kayıtlar 8’i kadın olmak üzere 85’e ulaştı.

Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca seyircilerin oldukça ilgiyle izlediği Drift gösterisi de yapılacak.

Ön Kayıt Listesi:

 

No

Pilot

Araç

Sınıf

1

AHMET BİRİCİK

SUBARU IMPREZA STI

4WD

2

ATEŞ TUFAN

TOYOTA GT FOUR

4WD

3

DOĞA KOYUNCU

EVOLUTION 9

4WD

4

HÜSEYİN ŞÜKÜROĞLU

FIESTA PROTO

4WD

5

İSMET TUFAN

GTR R35

4WD

6

KEMAL AKELER

SUBARU IMPREZA STI

4WD

7

MEHMET ALİ BİRŞEN

TOYOTA YARIS GR

4WD

8

MEHMET ALİ GÜVEN

GOLF R

4WD

9

MELİNA AVCI

MITSUBISHI LANCER

4WD

10

ÖMER KARANFİL

EVOLUTION 6

4WD

11

SERTAÇ ZURNACI

EVO9

4WD

12

SİMAN GAZİ

YARİS GR

4WD

13

TAN KESKİN

AUDİ S3

4WD

14

ZEKA GÜZEN

AUDİ S3

4WD

15

HASAN PİRO TÜRKMEN

SUBARU IMPREZA STI

4WD

16

UMUT ARAZ

GR YARİS

4WD

17

İLKE KOÇAK

HONDA CİVİC EG5

AWD
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TAGS: haber, kıbrıs
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