Yılın ilk ‘Race Fest’ organizasyonu Cemsa’da yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2024 sezonuna yarış festivali “Race Fest” ile başlıyor. Yılın ilk “Time Attack & Auto Show” organizasyonu 17 Mart 2024 Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Auto Show & Time Attack Cemsa’da yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu ile başlıyor. “Drag” yarışları ve “Time Attack” yarışları organize eden dernek, yeni sezona oldukça yoğun katılımın olacağı bir organizasyonla başlıyor. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Tuning Torch, Audi Debreli, Capital, Akeler Kaporta Boya, Mobile Link, Kaan Motors, Etik Hastanesi’nin katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon Cemsa Sporting Center’de olacak.

17 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 14.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak ve ardından “Time Attack” yarışı başlayacak.

Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.

Ön kayıtlar 210’ü geçti

Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” için kayıtlar 60’ı, “Auto Show” için ise kayıtların 150’yi geçtiği açıklandı. “Time Attack” yarışında her kategorinin ilk üçüne kupa verileceği ayrıca kategori birincilerine bir sonraki yarışa ücretsiz kayıt hakkı verileceği duyuruldu.

Time Attack Ön Kayıt Listesi: