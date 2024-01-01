Yılın ilk saatlerinde 4 kaza

2024 yılının ilk saatlerinde toplam 4 farklı kaza meydana geldi, kazalar sonucunda 4 kişi yaralandı, bir kişi ise tutuklandı.

Park halinde kamyonete çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Akdoğan’da Ordu Caddesi üzerinde saat 04.40 sıralarında Musa Özer (E-53), yönetimindeki NH 725 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği bir esnada Ansızın Petrol yakınlarında gidişine göre yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarpmasına müteakip, kaldırım kenarında park halinde bulunan JP 255 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Dikkatsiz sürücü ağaca çarptı

Girne’de Ahmet Hamdi Sokak üzerinde saat 04.00 sıralarında doğu istikametine doğru seyreden Yusuf Esat Akıllı (E-23) yönetimindeki UD 409 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce Dr. Fazıl Küçük Caddesine giriş yapıp sağ tarafa doğru dönüşe geçmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı: 3 yaralı

Dikmen-Taşkent ana yolunun 4-5 km’leri arasında saat 05.40 sıralarında Tolga Çağlayan (E-23), yönetimindeki UT 984 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja girdiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan taşa çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Tolga Çağlayan ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Aslan (E-24) ve Natalia Sırtmacı (K-35) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü telefon direğine çarptı, tedavisinin ardından tutuklandı

Gemikonağı-Yeşilyurt ana yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında Asena Balıközü (K-23), 216 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RZ 383 plakalı araç ile Gemikonağı istikametinden Yeşilyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Ecevit Caddesi üzerinde dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak banket dışında bir ikametgahın önünde park halinde bulunan PC 129 ve KK 475 plakalı araçlar ile telefon direğine çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından tutuklandı.

Polisin kazalara ilişkin soruşturması sürüyor.