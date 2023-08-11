''Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni'' için ilk jüri toplantısı yapıldı

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) düzenlediği, Telsim ana sponsorluğundaki Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin ilk jüri toplantısı İKD Köşkü’nde yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İKD Başkanı Fatma Özok ve jüri üyeleri toplantıda, proje ile ilgili stratejilerini belirleyerek, ödül töreni için izlenecek yol haritası hakkında fikirlerini dile getirdi.

-Özok

İKD Başkanı Fatma Özok toplantıda yaptığı konuşmada, Telsim’in ana sponsorluğunda, 12’nci kez Yılın Kadın Girişimcilerini seçmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemlerde de birlikte güzel işlere imza atmak istediğini belirtti. Özok, kadınların iş dünyasında ve toplumda hak ettikleri değeri görmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

İş Kadınları Derneği’nin, Telsim ile iş birliğinde, 12’nci kez düzenlenecek olan Yılın Kadın Girişimcileri Ödülleri, ekonomide var olan kadını güçlendirmek ve sayısını artırmak, başarılı ve girişimci kadınları teşvik etmek, kadının hem kültürel hem de ekonomik açıdan ilerlemesini sağlamak, iş dünyasına atılmak isteyen kadınları ve gençleri cesaretlendirmek amacıyla veriliyor.

Jüri, 9 farklı sektör, ekonomik örgütten birer temsilci ve bağımsız bir ekonomistten oluşuyor. Jüride, İş Kadınları Derneği’ni temsilen Elif Özerman, Telsim’i temsilen Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı temsilen Evren Erçelik, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı temsilen Sercan Görgüner, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı temsilen Feriha Tel, Genç İş İnsanları Derneği’ni temsilen Derin Yeşilada, JCI Kuzey Kıbrıs Genç Müteşşebbisler Derneği’ni temsilen Eda Yenen, 2022 Yılının Kadın Girişimcisi Emine Özbayrak, bağımsız akademisyen Mutlu Soykurt ve bağımsız ekonomist Fatma Coşar Kınış yer alıyor.