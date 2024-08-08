Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin ilk jüri toplantısı düzenlendi

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) “Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganı ile düzenlediği ve Telsim’in uzun yıllardır ana sponsorluğunu üstlendiği 13. Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin ilk jüri toplantısı İKD Köşk’te gerçekleşti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dokuz farklı sektörden ve bağımsız ekonomistten oluşan jüride, İş Kadınları Derneği’ni temsilen Direnç Civa, Telsim’i temsilen Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı temsilen Başkan Turgay Deniz, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını temsilen Başkan Mehmet Ali Ardıç, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını temsilen Asbaşkan Sercan Görgüner Bahçeci, Genç İş İnsanları Derneği’ni temsilen Başkan Orhan Gavani, 12. Yılın Kadın Girişimcisi Dilek Karakartal Akdoğdu, Bağımsız Akademisyen Mutlu Soykurt ve bağımsız ekonomist Fatma Coşar Kınış yer aldı.

Jüri üyeleri, toplantıda projeyle ilgili stratejilerini belirleyerek, ödül töreni için izlenecek yol haritasını planladı. Adaylar konusunda fikir alışverişinde bulunan jüri üyeleri, gerekli gördükleri takdirde adayları birebir ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunacak. Girişimci kadınlar beş kategoride ödüllendirilecek.

İş Kadınları Derneği’nin Temsilcisi Direnç Civa, ekonomide var olan kadınları güçlendirmek, sayılarını artırmak, başarılı ve girişimci kadınları teşvik etmek, kadının hem kültürel hem de ekonomik açıdan ilerlemesini sağlamak, iş dünyasına atılmak isteyen kadınları ve gençleri cesaretlendirmek amacıyla ödüllerin 13 yıldır verilmeye devam edildiğini belirtti.