Yılın Son Ay Tutulması Burçları Nasıl Etkileyecek?

Yağmur Düşer'in sunduğu Yaşama Katkısı Olsun programının bu haftaki konuğu Uzman Psikolojik Danışman ve Astrolog Ebru Seven.

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14/09/2024

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Yılın Son Ay Tutulması Burçları Nasıl Etkileyecek?

 

Yağmur Düşer'in sunduğu Yaşama Katkısı Olsun programının bu haftaki konuğu Uzman Psikolojik Danışman ve Astrolog Ebru Seven.

Ebru Seven, yaş döngüleri ve kadersel zaman hakkında bilgi verdi. Ayrıca 18 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulmasının tüm burçları nasıl etkileyeceğini açıkladı.

Yaşama Katkısı Olsun programı yeni bölümüyle yayında:

14/09/2024 14:21
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TAGS: Yağmur Düşer, Yaşama Katkısı Olsun
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