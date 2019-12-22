Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin

Fenerbahçe 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yıllardır devam eden serisini bozmadı. 2005 yılından bu yana Beşiktaş'a sahasında kaybetmeyen sarı-lacivertli takım evinde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Ülker Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi Fenerbahçe’nin gollerini 23. dakikada penaltıdan Kruse, 32. dakikada Ozan Tufan ve 58. dakikada Vedat Muriç attı. Konuk Beşiktaş’ın tek golü ise 45+5’de Atiba’dan geldi.

Bu sonuçla sahasında üst üste 4. galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip puanını 28’e çıkardı ve zirve yolunda önemli bir adım attı.

6 haftalık galibiyet serisinin ardından üst üste ikinci yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip ise 27 puanda kaldı ve lider Sivasspor’un 7 puan gerisine düştü.

22/12/2019 21:32