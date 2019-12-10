12 Aralık'ta saat sabah 08:11’de yılın son dolunayı gerçekleşiyor. 2019 yılının son dolunayı olan İkizler dolunayı için "Yaşam içinde kurallarınızı belirlemeniz gereken ve artık net sonuçlar almaya hazırlıklı olmanız gereken bir dolunay fazına giriş yapıyorsunuz. İletişim becerileriniz güçleniyor ve kendinizi gerçekten doğru ifade etmeyi başardığınız bu süreci en güzel şekilde gösterebilirsiniz" diyen Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu gökyüzü olayının burçlara etkilerini anlattı.

Görüşleriniz ve tüm bildikleriniz değişime uğruyor. Bu oldukça heyecan verici. Süreç içinde sizi zorlayan şeylerde şikayetçi olmak yerine kendiniz adına keşiflerde bulunun. Aniden öğrendiğiniz her şey sizi bambaşka bir tecrübeye ilerletecektir. Bunu takıntı yapmayın. Yanlışların getirdiği yararları kabul edin ve bu yanlışları yararlı hale dönüştürün. Sizden daha büyük bir ilahi güç var. Sizi yaratan biri var. Bunları anımsayın.

Bazı acıları ya da üzüntüleri çevremizden destek alarak daha kolay aşabiliriz. Zaman zaman acıları ve üzüntüleri verebilen de yine aynı çevre olmuş olsa da her şey bir benzeri ile tedavi olur. Bu yüzden sizlerd e biraz şans verin.



Öfkenizin sizi tüketmesine izin vermeyin. Kızgınlığınız akıllıca hareket etmenize engel olur. Bu tuzağa asla düşmemelisiniz. Bu pozitif getirileri olan ve son 3 ay içinde işin içinden çıkamadığınız birçok konuyu yoluna sokacak olan dolunay için sizler den elinizden geleni yapın. Şimdi 12 burç için neler öngörebiliriz bakalım...

Koç:

Bu dolunay etkisiyle, iletişimdeki belirsizliklere dikkat etmeniz gerekmektedir. İnsanların sizi yanılgılara sürüklediğini düşünebilirsiniz. Bu konuda daha net iletişim biçimi içinde olmayı seçin.



Bir şeyleri değiştirmeyi planlamak yerine zihninizde bir tasarım içinde bulunun. Şu an zihninizde oluşturduğunuz şeyi daha sonrasında kolayca eyleme dönüştürebilirsiniz. Kariyerinizde oldukça planlı ve dedikodulardan uzak durmalısınız. Yükselişe ilerlediğiniz bu dönemi iyi değerlendirin.

Boğa:

Bu dolunay etkisiyle, duygusal anlamda haksızlığa uğramış ilişkiler içinde kaldığınızı hissedebilirsiniz. Hiçbir suistimale katlanmak zorunda değilsiniz. Kötü bir muamele ya da değersiz davranışlardan kurtulmanın bir yolu böyle insanlardan uzak durmaktır.



Kronikleşmiş duygusal baskılardan artık uzaklaşın. Kendinizi bir süreliğine izole ederek potansiyel yeni ilişkilerden korunun. Dolunay sonrasındaki 4-5 gün birçok karanlık duygular açılacak. O zaman yeni enerji ile harekete geçerek doğru kararlar içinde olacaksınız.

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İkizler:

Bu dolunay etkisiyle, aşk ve ilişkiler hayatınızda kuracağınız iletişimler ön planda olacak. Kafanızdaki bazı soruların cevaplarını öğrenebilir ve sürpriz olaylar yaşayabilirsiniz. Yeni başlangıçlara hazır olun.



Başkalarının karşılığını vermekte isteksiz ve yetersiz olduğu ilişkileri sürdürmek için gerçekçi olmayan hayaller kurmayı bırakın. Partnerinizin ya da ilişki içinde olduğunuz insanların hayatlarını tartışarak boşuna zaman geçirmeyin. Kimseyi değiştiremezsiniz. Eski ilişkinizde sahip olduklarınızla yeni süreçte hayatınıza dahil olan insanları kıyaslamayın.

Yengeç:

Bu dolunay etkisiyle herhangi bir konuda çatışma içinde olabilirsiniz. Belki de kendi içinizdeki kızgınlıklar ile bir çatışma yaşıyor olabilirsiniz. Yaşadığınız konularda sorunların üzerine yoğunlaşın. Kişilerle uğraşarak çözümden uzaklaşmayın. Artık inandığınız şeylerin peşini bırakmamayı öğrenin. Sözsüz iletişimlerde gerilmeyin.



Gerçekten inandığınız şeylerin peşinde olun. Geçmiş bir aşk hikayesi gündeminizde olabilir. Yeniden bir araya gelmek ya da kafa karıştıran bazı durumlar sizi huzursuz edebilir. Şu an yaşadığınız problemler geçmişteki korkularınızdan ötürü ise bu durumda daha cesur olmayı öğrenin. Bazı hatalarınızda özür dilemekten çekinmeyin. Bazı bağları yeniden kurmanın tam zamanı olabilir.

Aslan:

Bu dolunay etkisiyle; kuracağınız iletişimlerde ya da iş ortamınızda gerilmeyin ve kimseye parmak sallamayın, surat asmayın ya da manipüle etmeyin. Beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz tepkiler ve davranışlar alabilirsiniz. Geçmişi deşmekten vazgeçin ve geleceğe odaklanın.



İşler yavaş yavaş yoluna giriyor. Bu esnada yavaş yavaş riski arttırabilirsiniz. Sağlam adımlarla ilerlediğinizi düşünüyorsanız bunu daha da güçlendirecek adımlar ve sorumluluklar alabilirsiniz. Mümkün oldukça sorumluluklara göğüs gerin ve güven içinde hepsini yoluna sokmak için hareket edin.

Başak:

Aile hayatınızda üzerinize düşen görevler sizi biraz bunaltmış olabilir. Gururun iki tarafı keskin bir bıçak olduğunu hatırlayın. Eğer size karşı aileniz ya da sevdiğiniz dostlarınız tarafından geri bildirimler yapılıyorsa bunlara kayıtsız kalmayın. Elbet ki bunları değerlendirin ve gözden geçirin ama sorgulamayı ihmal etmeyin.



Kendinizi savunmayın. Ortak çalıştığınız veya ortak paylaşımlarınız olan insanlarla psikolojik savaşlar içerisine girmeyin. Bu dolunay ile gelen bildirimler sizlere bir 'başyapıta' dönüştürme fırsatı veriyor olabilir.​

Terazi:

Bu dolunay etkisiyle; görüşlerinizi sağlam bir şekilde sıkıntı duymadan bildirin. Yanlışlıkları düzeltmek için gerekli görüşmeleri yapabilirsiniz. İlişkilerinizi düzeltmeye yönelik planlarınızda başarılı olabilirsiniz. Kendi performansınız ölçüsünde taahhütlerde bulunun.



Kusursuzluk beklemeyin. Bu dolunay en iyi yapacağınız şey güzel bir dinleyici olmak. Bazı olayları kendinize göre düşünüp başkaları adına karar vermeyin. Kariyerinizde ilerlemek ve kendi hedeflerinizi gerçekleştirmek için bu dönem sizler için oldukça umut dolu olacaktır.​

Akrep:

Bu dolunay etkisiyle; stresten uzaklaşmak için motivasyona ihtiyacınız olabilir. Sakin kalmalısınız ve insanların sizleri herhangi bir sebepten sinirlendirmesine izin vermemelisiniz. Bu dönem size karşı gelen her eleştiriye “Ne yapmamı isterdiniz?” diye sorun ve sakince dinleyin. Bazı şeyleri çok daha iyi anlayacaksınız. İşleri sıkıştırmak ya da başkalarına baskı yaratmak sizleri negatif bir insan görüntüsüne sokabilir. Sabırlı olun.



Her şey zamanında olur ve vaktinde gerçekleşir. Güç çekişmelerine karşı dikkatli olmalısınız. İyi bir plan, nezaket ve doğru bir strateji sizleri çok hızlı ilerletebilir. Çünkü bu yönden çok başarılı bir dönemdesiniz. Sadece tuzak olarak güçlü olmak hissine düşer ve bunu birine ispat etmek isterseniz var olan şeyleri de kaybedebilirsiniz. Nezaket ve hoşgörü mutlaka kazanır.​

Yay:

Bu dolunay etkisiyle; ilişkilerinizle daha alakadar olmanızı önerebiliriz. Partnerinizle olan ilişkinizde bugün yakın olmanız ikinize de iyi gelecektir. İnsanları aklınızda tutun. Nasıl hissettiklerini ve hayatlarında neler olduğunu merak edin. Yüzeysellikten vazgeçin. Fikirler sorun ve bu fikirleri kullanın. İnsanlara hizmet etmek için yollar arayın.



Tüm hayallerinize daha fazla yaklaşacaksınız. Kariyerinizde sizin de anlam veremediğiniz bir değişim söz konusu olabilir. Buna hemen güven duymayın. Şu an belli aldanışlar ve denenmeler içinde olabilirsiniz. Bu süreçte asla insan kaybetmeden ilerleyin. Sakin ve mantıklı yollar içinde olun. Hem ilişkilerde hem de kariyerinizde bazı döngüler tam oturmak üzeredir. Aşk hayatınızdaki sürpriz haberler sizi şaşırtabilir ama sizler buna zaten artık çok hazırlıklısınız. Son 3-4 yıl sizlere çok şey öğretmiştir.

Oğlak:

Bu dolunay etkisiyle; ilişkinizde ciddi adımlara doğru ilerleyen kararlar alabilirsiniz. Öfkenizi daha yapıcı bir yönde kullanmalısınız. İlişkilerinizi iyileştirecek yollar bulabilirsiniz ama ne kadar tahammülünüz kaldığı çok önemli bir ayrıntı. Parasal detaylar sizleri biraz boğuyor olabilir.



Ama bazı zaferler hep bu şekilde kazanılmaz mı? Siz yeter ki yaptığınız işlerle saygı kazanın. Kimsenin düşüncelerine kulak asmayın. Hayatınızdaki en gerçek başarıya doğru ilerliyorsunuz. Bu dolunay sizleri ilişkilerde ve sevgi bağlamında huzursuz edebilir. Seyahatleriniz artıyor olabilir. Eğitim hayatınız ve iş planlarınız oldukça önem kazanacaktır. Pes etmeyin.​

Kova:

Bu dolunay etkisiyle; sezgileriniz yardımıyla olayları çözebilir ve sorunları kafanızda bir yere oturtabilirsiniz. Bunun için sadece biraz cesaretli olmanız yetecektir. Bu dolunay ile en iyi performansınızı sergileyebilirsiniz. Ne aradığınızı ve ne yöne gitmek istediğinizi bilin. Verimsiz ve mükemmel olmayan şeylerin peşini bırakmanın zamanı geldi.



İletişim ve ilişkilerinizde kendinizi ortaya koymanız gereken başarılı bir süreçtesiniz. Ev almak ya da mülk satmak gibi kavramlar hayatınıza dahil olabilir. Ekonomik bazı güç dengeleri yakalamak istiyor olabilirsiniz. Çalışma ortamınızda ufak tefek manipülasyonlar sizi gelecek kaygısı içine alabilir. Sizler yaratıcı ve özgür insanlarsınız. Bu tür durumların sizlerin üretmesine engel olmasına izin vermeyin.

Balık:

Bu dolunay etkisiyle; aceleci tavırlardan ve ön yargılardan uzak bir gün geçirmeniz gerekmektedir. İlişkilerinizde ön yargılı davranışlar içinde olursanız bunu sonradan düzeltmek için çok uğraşabilirsiniz. İş planlarınızda düzenli olun ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak detayları bulun. Karışık projelerinizi yönetilebilir parçalara bölün.



Kaybolmuş ve kendinizi amaçsız yönlerde geziyormuş gibi hissediyorsanız bu dolunay ile hemen "Dur" demelisiniz. Bazı ufak tefek tartışmaları kendi lehinize çevirmelisiniz. Yeni bir şey denemek ve yeni işler peşinde olmayı seçin. İnsanları denemek ya da size karşı bazı konularda ne kadar samimi olduklarını değerlendirmek gibi konularla zaman kaybetmeyin. Memnun olmadığınız şeyleri ya değiştirin ya da kabul edin. Ama bu dönemde verdiğiniz kararların arkasında olun.

10/12/2019 10:17