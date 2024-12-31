Yılın son günü “ödemeyenlere” fatura kıyağı

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31/12/2024

Yılın son günü “ödemeyenlere” fatura kıyağı

 

Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde kararname ile, tahsili geciken elektrik borçlarının tahsiline yönelik karar aldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile borç faizleri ciddi oranda silinirken, uzun vadeli taksitlendirmeler yapıldı.

Kararname de yer alan, "yap- işlet- devret modeli yerler" ifadesi ile, uzun süredir borcu ile gündemde olan Ercan Devlet Havaalanı işletmecisi Taşyapı&Termilan Yapı şirketine de önemli bir oranda fatura indirimi yapıldığı ortaya çıktı.

Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Emirnamenin tamamı şöyle:

 

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TAGS: haber, kıbrıs
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