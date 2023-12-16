Yılın son müsabakası Raif Denktaş Kırış müsabakası olarak gerçekleştirildi

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve 2023 yılının son müsabakası olan Raif Denktaş Kırış müsabakaları dün (Cuma) gerçekleştirildi.

Girne AVrsaya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Raif Denktaş adını taşıyan Denktaş ailesinden Raif Denktaş Vangöl ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Defne Okçu 3. Ela Yağızsoy

2.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen 2. Miray Mafratoğlu 3. Melisa Türkmen

3.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Zeliha Arpacıoğlu

4.Katagori: 1. Aybike Kardebayeva 2. Şefin Berfin Güngör 3. Hira Kürekçi

5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi. 2. Sofia Akıniy

6.Katagori: 1. Ayşe Gizem Altıntaş 2. Havin Yılmaz

7.Kategori: 1. Luka Goryaçeva 2. Alexandra Khomysna

8.Katagori: 1. Victoriaya Alpsaran 2. Derya Celaleddinoğlu 3. Mehdi Yaraşova

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Bekir Bubu Sov 2. Doğu Göktürk Yeleğen 3. Yusuf Tuğra Mertgenç

2.Kategori: 1. Demir Alp Aslan 2. Mustafa Musaliyev 3.İbrahim Tutaman

3.Kategori: 1. Muhammed Mustafa Mertgenç 2. Yağız Sarıkurt 3. Yankı Satır

4.Kategori: 1. Ali Kencebay 2. Doğuhan Selmanoğulları 3. Ali Arpacıoğlu

5.Kategori: 1. Şiyar Ayaz Güngör 2. Muhammed Niyazi Türkmen

6.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Mustafa Kemal Çağlar

7.Kategori: 1. Kerim Karpuz

8.Katagori: 1. Amir Dovletov 2. Aleksei Didukh

9. Katagori: 1. Artem İvanov 2. Oleksei Didukh 3.Konstantin Fedosyuk

10.Katagori: 1. Barış Sofuoğlu 2. Arsenii Makolov 3. Ahmet Şanverdi

11.Katagori: 1. Danila Tyutyugin 2. Alexander Molodtsov

12.Katagori: 1. Mikhail Khomyshin 2. Davut Jorayev