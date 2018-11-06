Yılın şovunda piyango ona vurdu! Tam 1 milyon dolar

Victoria’s Secret’ın her yıl merakla beklenen defilesine sayılı günler kala detaylar belli olmaya başladı. Podyuma çıkacak modeller formda görünebilmek için çalışmalarını hızlandırırken, marka da en çok merak edilen konulardan birini açıkladı.

Defilede yer alan ve o yılın en gözde parçası olan Fantasy Bra’yı İsveçli model Elsa Hosk’un taşıyacağı duyuruldu.

29 yaşındaki modelin giyeceği sütyenin 930 saatten uzun bir sürede yapıldığı, 2100 tane Swarovski taşla süslendiği ve değerinin 1 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada sevincini paylaşan Hosk, “Çok güzel, çok sade, modern ve çok parıltılı. Sütyeni ben tasarlamış olsaydım böyle bir şey yapardım. Benim için en güzel doğum günü hediyesi. Hayalimi gerçeğe dönüştüren herkese teşekkürler” yorumunda bulundu.