Yılın TV Yayıncısı Hüseyin Ekmekçi
11/11/2021
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen)’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’nde Yılın TV yayıncısı Hüseyin Ekmekçi seçildi.
Ödül töreni 20 Kasım Cumartesi günü Merkez Lefkoşa’da saat 14:00’te gerçekleştirilecek.
Ödül almaya hak kazanan isimler ve kurumlar şöyle:
Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı (Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı)
Basın-Sen Özel Ödülü: Sami Özuslu (Gazeteci-Sim TV)
Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serkan Soyalan (Gazeteci-Şair-Sim TV)
Yeni Medya Ödülü: Gündem Kıbrıs
Genç Basın Çalışanı Ödülü: Mustafa Baflı (Gazeteci-Kıbrıs Postası), Bahar Sancar (Gazeteci-Gündem Kıbrıs)
En İyi Haber Ödülü: Pınar Barut (Özgür Gazete) (İşte Müdahalenin Fotoğrafları)
Yılın Podcastı: Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs)
Yılın TV Yayıncısı: Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs
Basın Emekçisi Ödülü: Damla Soyalp (Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan (TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV, Zaicenco Veaceslav(Kameraman- Kıbrıs Genç TV) Süleyman Önal (Gazeteci-TAK), Canan Onurer (Gazeteci-Kıbrıs Postası)
Mesleğe Emek Verenler: Hüseyin Yalyalı (Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı (Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü (Gazeteci-BRT), Senem Gök (Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın (Gazeteci-TAK)
Spor Basın Ödülü: Hüseyin Özbarışçı (Yenidüzen)
Spor Basınına Hizmet Ödülü: Mustafa Evliya