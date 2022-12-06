"Yıllar değişti, Afrodit'in gülüşü ve duruşu değişmedi"

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06/12/2022

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"Yıllar değişti, Afrodit'in gülüşü ve duruşu değişmedi"

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı oyuncusu Banu Alkan, dün gece düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül törenine katıldı. Alkan'ın kıyafet seçimi dikkat çekerken objektiflere yıllardır değişmeyen ikonik hareketiyle poz verdi.Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi dün akşam düzenlendi. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan da boy gösterdi.

Türk Sinema tarihine tarzı ve çekiciliği ile adını yazdıran Banu Alkan, kolları dantel detaylı, straplez saten elbiseyle kırmızı halıda yürüdü. Alkan'ın objektiflere dönüp hafızalara kazınan gülüşü ve duruşuyla poz vermesi ise kırmızı halıya damga vurdu.

64 yaşındaki oyuncunun bu pozunu görenler geçmişe atıfta bulundu. Birçok kişi ünlü oyuncu için "Yıllar değişti, Afrodit'in gülüşü ve duruşu değişmedi" yorumlarını yaptı.

06/12/2022 22:46
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TAGS: "Yıllar değişti, Afrodit’in gülüşü ve duruşu değişmedi"
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