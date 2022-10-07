Yıllar önce davalık olan Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy yine birbirine girdi!

Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Bülent Ersoy, 2013 yılında kendisine selam vermediği gerekçesiyle Ajda Pekkan'a 'hödük, ucube, küstah' diye hakaret etmiş ve mahkemeden para cezası almıştı. 2018'de barışan ikiliden Diva, bu kez bağlandığı canlı yayında, Süperstar'ın konser kıyafetleri hakkında sert konuştu. Bu sözler karşısında büyük şok yaşayan Ajda Pekkan, meslektaşına Mevlana'nın sözüyle karşılık verdi.

Ajda Pekkan, geçtiğimiz hafta Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenlerine müzik şöleni yaşatmış, modacı Burcu Sedef imzası taşıyan kıyafetleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bülent Ersoy da konserin bir bölümünü telefonla görüntülü olarak izlemiş, daha sonra da fit hali ile yıllara meydan okuyan ünlü popçuyu kutlamıştı.

"BABAM DA GİYSE TAŞ GİBİ OLUR"

Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan Diva, sunuculardan Seren Serengil'in "Ajda Pekkan taş gibiydi" yorumunu duyunca adeta çılgına döndü. "İki tane ibici çorabı babam da giyse taş gibi olur" açıklamasını yapan Ersoy, Pekkan'ın Almanya konserinin de bilet satılmadığı için iptal olduğunu iddia etmişti.

"ZATEN KAÇ KİŞİYİZ?"

Meslektaşının sözlerini duyunca şoke olan Ajda Pekkan, Posta gazetesine şu açıklamayı yaptı:

Bizim gibi sanatçılar çok az kaldı. Ben Emel'e (Sayın) kardeşinin acısından sonra sahneye küsmemesi için yalvardım. Bu saatten sonra ne kimseye bulaşalım, ne kimse bize bulaşsın. Cidden bunları duyunca üzülüyorum. Zaten kaç kişiyiz. Bari birbirimizi üzmeyelim.

"KİMİ SABRINDAN SUSAR"

76 yaşındaki sanatçının, sosyal medya hesabından da Hz. Mevlana'nın "Kimi sabrından susar, kimi saygısından, kimi de sevgisinden" sözünü paylaşması gündem oldu. Ajda Pekkan, Yunus Emre’nin "Edebim el vermez, edepsizlik edene, susmak en güzel cevap edebi elden gidene" dizelerine de yer verdi.

"BAZISI SUÇLULUKTAN SUSAR"

Bülent Ersoy ise "Her suskunluk saygı, sevgi, edep değildir! Bu suskunluk mağdur ettiğin, zarar verdiğin için vicdani bir suskunluk ve etik olmayan davranışının psikolojik suskunluğu olmasın! Her susan edebinden değil, bazen suçluluktan susar!" karşılığını verdi.

YILLAR SÜREN KÜSLÜĞÜN NEDENİ!

Bülent Ersoy, dokuz yıl önce kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan'a 'hödük, ucube, küstah' şeklindeki ağır sözlerşe tepki göstermişti. Süperstar dava açmış, mahkeme de Diva'yı 3 bin 750 TL para cezasına çarptırmıştı. Ersoy ve Pekkan, 2018'de barışmıştı.

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07/10/2022 11:37