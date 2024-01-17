Yıllar sonra dev buluşma! 90'ların ünlü grubu No Doubt ilk kez bir arada

"Don't Speak" şarkısıyla tanınan ünlü müzik grubu No Doubt yıllar sonra dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen Coachella'da sahne alacak.

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17/01/2024
NTV

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Yıllar sonra dev buluşma! 90'ların ünlü grubu No Doubt ilk kez bir arada

Coachella Müzik ve Sanat Festivali için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen festivalde sahne alacak bazı isimler açıklandı. 90'lı yıllara damga vuran ABD'li grup No Doubt, Coachella'da sahne alacak.

İlk albümlerini 30 yıldan uzun bir süre önce yayınlayan grup, 2012'de altıncı albümleri Push and Shove'u yayınlamıştı. Grup üyeleri arasında Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont ve Adrian Young yer alıyor.

Grup, 2015'ten beri hiç sahnede bir araya gelmedi. Grup üyeleri solo kariyerlerinde müzik çalışmaları yapmaya devam etti.

COACHELLA 2024 SAHNE ALACAK İSİMLER

Coachella'da müzikseverlerle buluşacak diğer isimler ise Lana Del Rey, Tyler, the Creator ve Doja Cat olarak açıklandı.

Sahne alacak diğer isimler ise şöyle: Ice Spice, Sublime, Jon Batiste, Lil Uzi Vert, Sabrina Carpenter, Skepta, Tyla, J Balvin, Jhené Aiko, Lil Yachty, DJ Snake, Reneé Rapp, Bebe Rexha, Coi Leray, Tems, Victoria Monét.

COACHELLA NE ZAMAN?

Coachella festivali bu yıl 12-14 ve 19-21 tarihlerinde gerçekleşecek.

17/01/2024 15:31
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TAGS: Coachella Müzik ve Sanat Festivali,  No Doubt,  Coachella
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